Бывшего губернатора Рязанской области обвинили в получении нескольких взяток

В органах уточнили, что Николай Любимов официально получил обвинения по ч. 6 ст. 290 УК РФ, то есть, получение взятки в особо крупном размере. Уточнили, что коррупционное преступления он совершил в период, когда возглавлял Рязанскую область.

Проверяют как минимум три эпизода получения средств Любимовым, о которых в ходе дачи показаний заявил бывший вице-губернатор области Игорь Греков. Последний находится в СИЗО за взятки от бизнесменов в 2018-2021 годах. По версии следствия, в деле была замешана и экс-замминистра здравоохранения региона, экс-сенатор Ирина Петина.

Ранее сообщалось, что вице-губернатора Ростовской области арестовали по решению суда.