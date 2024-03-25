Спикер считает, что возраст не связан со взрослостью. Созревший человек принимает решения, обдумывая каждый шаг. Он всегда понимает, какие могут быть последствия любого действий. Это позволяет ему делать дальновидные прогнозы. Однако в настоящее время Европой правят дети.

У Урсулы фон дер Ляйен поведение подростка. Она не видит результата своих действий, не задумывается о последствиях. Анналена Бербок также ограждается от реального мира. Такое поведение свойственно подростку, который обидится, хлопнет дверью и закроется у себя в комнате. Он не будет искать способы решения проблемы.

«Так кто же ваш визави в сегодняшней Европе? И я боюсь, что реконструкция займет десятилетия. Я не из тех, кто говорит, что через несколько лет что-то изменится и мы сможем забыть об этой главе и открыть новую страницу. Я так не думаю, потому что вся политическая система в крупных европейских странах, таких как Франция и Германия, сломана. Именно [президент Франции] Эмманюэль Макрон разрушил политический ландшафт. <...> И на политическом ландшафте образовался вакуум», — отметила Кнайсль.

Собеседница агентства считает, что руководители должны быть иногда даже циничными людьми. Политики, которые занимали руководящие должности в Евросоюзе ранее, были прагматичными. Они всегда извлекали выгоду из любой ситуации. Спикер назвала их «истинными джентльменами и леди». Современные лидеры основываются исключительно на эмоциях. Договариваться с кем-то из Европы теперь сложно.

Ранее мы сообщали, что Евросоюзу и НАТО пообещали раскол в случае поражения Украины.