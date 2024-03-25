Когда Киев потерпит окончательное поражение в конфликте с Россией, то это событие обязательно расколет как ЕС, так и Северо-Атлантический альянс. Так считает Скотт Риттер, бывший разведчик из Соединенных Штатов. Он привел свое мнение на YouTube-каналу Dialogue Works.

Обе этих организации сделали ставки на нереалистичный исход событий, то есть на победу украинской армии. Но это никогда не произойдет. При окончательном поражении Евросоюз и НАТО ожидают раскол и коллапс.

«Это будет поражение и для НАТО и Евросоюза. После этого будет глубокий раскол внутри обеих организаций, который приведет к их коллапсу», - указал Риттер.

Он добавил, что если некоторые страны решатся на отправку своих войск для поддержки Украины, то поражение еще более усугубится и будет иметь более тяжкие последствия для Запада.

Ранее Риттер заявил, что украинская армия обречена на поражение вне зависимости от того, сколько ей предоставят боеприпасов. При условии того, что ВСУ не хватает солдат на передовой, их не спасут западные вооружения и ресурсы.