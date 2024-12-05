Экс-глава «Жилфонд-Барнаул» назвала обвинение в хищении 121,3 млн руб. «сказкой»

Бывший директор барнаульского «Жилфонда» Людмила Авдюхина в зале суда заявила, что не считает себя мошенницей, сообщил amic.ru.

4 декабря суд выдвинул обвинения Людмиле Авдюхиной. Обвинение, выдвинутое первым свидетелем по делу Андреем Пограным, экс-директор назвала «сказкой».

«Я читала эту сказку и не поняла, как это все связано и как до этого могло дойти следствие. Судя по обвинению, там вообще ничего не связано, там все просто», — рассказала бывший директор барнаульского «Жилфонда» Людмила Авдюхина.

Людмила Авдюхина заявила, что не считает себя мошенницей. Она всегда строила бизнес, основываясь на честности и порядочности. Экс-директор уверена, что люди дают против нее показания, объективно не разбираясь в ситуации. При этом, как заявила Авдюхина, она помогала многим из выступающих в зале суда.

Людмила Авдюхина уверена, что свидетели по делу и потерпевшие дают показания, основываясь на слухах и разных небылицах. Возможно, кем-то движут материальные проблемы.

«Я видела обвинение, которое мне предъявляют, и это сказка. И я слышала доводы следствия, как они это трактовали», — отметила экс-директор «Жилфонда».

Людмилу Авдюхину обвиняют в хищении денег клиентов компании. Свидетель Андрей Погран рассказал, что познакомил Авдюхину со своими друзьями. Экс-директор, по его словам, собиралась инвестировать деньги.

В рамках дела было опрошено 90 человек. Некоторые их заявления будут прочитаны в зале суда. Кого-то из свидетелей пригласят в суд. Следствие предполагает, что экс-директор похитила у своих клиентов 121,3 млн руб. С деньгами Авдюхина и ее семья переезжали из одного города в другой, а затем покинули территорию РФ.

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