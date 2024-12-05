Адвокат Мишонов объяснил, почему Петросян подал в суд на дочь из США

Адвокат Андрей Мишонов в беседе с KP.RU объяснил, зачем юмористу Евгению Петросяну понадобилось подавать иск на 56-летнюю дочь Викторину Петросянц, уехавшую в США.

Евгений Петросян приехал в Москву и в возрасте 17 лет стал конферансье. На одном из вечеров он познакомился с Беллой Кригер, которая была младшей сестрой балерины Викторины Кригер. У них завязался бурный роман, через два месяца они оформили брак. Вскоре родилась и Викторина. Счастье и идиллию нарушила трагедия: Белла погибла в ДТП.

Петросян растил дочь сам, старался дать ей все, что может дать только ступающий на свой путь восходящий артист. Девочка получала все необходимое, включая и поддержку отца. Будучи взрослой Викторина уехала в США, вышла замуж за бизнесмена.

Во время бракоразводного процесса уже с Еленой Степаненко старшая дочь неожиданно встала на сторону мачехи и даже приезжала ее поддержать.

Как стало известно, Петросян обратился с иском в Хамовнический суд из-за однокомнатной квартиры в центре Москвы. Ее юморист отсудил у бывшей жены-коллеги и пытается через суд выписать оттуда Викторину.

«Зачастую подобные иски подают перед продажей недвижимого имущества — чтобы новый покупатель понимал, что в данной квартире никто не зарегистрирован, никто не претендует на проживание и пользование», — объясняет адвокат Андрей Мишонов.

По словам юриста, если не будет завещания, то старшая дочь наравне с детьми от Татьяны Брухуновой смогут претендовать на наследство.

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