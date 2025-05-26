Экс-канцлера Австрии оправдали по делу о ложных показаниях

Себастьян Курц подал иск в суд с целью обжаловать приговор, согласно которому его признали виновным в даче ложных показаний. Политику назначили условный срок длительностью восемь месяцев. Он заявил, что не признает себя виновным.

«Приговор бывшему канцлеру Себастьяну Курцу отменяется. Курц оправдан», — сообщил телеканал.

По информации телеканала, еще один фигурант данного дела — бывший глава кабинета Бернхард Бонелли. В феврале его, как и Курца, признали виновным. Суд вынес решение — назначить шесть месяцев условного испытательного срока. Политик также подал апелляцию. Судья объявил, что его приговор остается в силе.

По данным телеканала, Курц положительно оценил решение суда. Он с улыбкой на лице пожал руку своему адвокату. После обменялся несколькими словами с осужденным Бонелли.

По информации СМИ, он покинул пост канцлера Австрии в 2021 году по причине скандала, связанного с разбирательством по делу дачи ложных показаний. Предполагалось, что политик предоставил информацию о назначении руководства государственного холдинга OeBAG, которая не соответствовала действительности. Расследование вела прокуратура по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией.

Ранее сообщалось, что французские полицейские сняли электронный браслет с экс-президента Саркози.