Экс-морпех США Хо рассказал, почему Украине передают старую технику

Капитан Корпуса морской пехоты США в отставке Мэтью Хо в интервью YouTube-каналу рассказал, почему США передает Украине исключительно старую и списанную технику, пишет агентство « РИА Новости ».

Эксперт высказал мнение, что Украина – просто пешка в конфликте между крупными мировыми державами. Именно поэтому Киеву передают ту технику, которой пользовались еще во времена других вооруженных столкновений, с момента завершения которых прошло много времени.

США регулярно списывает военную технику, но не передает ее Киеву. При этом, вооружение поступает на Украину через большой период времени с момента одобрения решений в правительстве стран-партнеров.

«Если бы на прошлой неделе я встретил Зеленского, то сказал бы ему, что Морская пехота списала 250 может 300 танков. Почему мы просто не отдали их Украине? Почему нам потребовалось целых восемь месяцев, чтобы отдать им 31 Abrams, который был произведен еще до войны в Персидском заливе? Понимаете, происходящее сейчас связано с тем, что Украина всего лишь пешка», - высказал мнение капитан Корпуса морской пехоты США в отставке Мэтью Хо

Еще одна причина такой политики – новая техника будет быстро перехвачена российскими военными, значит, инженеры получат доступ к ее структуре. Это сделает военный потенциал США уязвимым.

Танки в зоне СВО становится все менее эффективными, считает эксперт. Их легко уничтожить при помощи дрона.

Эксперт отметил, что в зоне СВО большое количество жертв из-за того, что военные массово применяют артиллерию, ракеты и другие вооружения.

Ранее президент Польши Анджей Дуда проинформировал, что Варшава не намерена передавать Киеву новую технику, которую приобретает для нужд собственной армии.