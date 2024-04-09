Экс-начальник УФССП по Пермскому краю отправил жалобу на приговор в кассационный суд

Бывший начальник УФССП по Пермскому краю Игорь Кожевников настаивает, что не брал взяток. Он и его доверитель направили жалобу на вынесенный приговор в Седьмой кассационный суд в Челябинске, сообщает properm.ru .

Игорь Кожевников настаивает, что следствие располагает только теми данными, которые им предоставила его бывшая заместитель Александра Марданова. Она выступает главной свидетельницей по делу. Ее также осудили за взятие взятки. Properm.ru выяснил, что прокуратура намерена добиваться, чтобы женщина была освобождена от наказания на время воспитания малолетних детей. Пока решения по данному делу не принято.

Пермский районный суд приговорил Игоря Кожевникова к десяти годам лишения свободы в колонии строгого режима. Также суд обязал ему выплатить штраф в размере 15 млн рублей. Он лишен классного чина советника юстиции и не имеет права занимать любую должность на государственной службе на протяжении семи лет.

Следствие установило, что осужденный Кожевников нелегально сотрудничал с различными чиновниками и бизнесменами. Всего совместную преступную деятельность вели 15 человек. Суд вынес различные приговоры каждому из подозреваемых.

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