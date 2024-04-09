Осуждена цыганка, которая ранее скрылась от правосудия при помощи кота

Ранее женщине удалось обмануть сотрудников правоохранительных органов и избежать вынесения приговора. Пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области сообщает, что женщину задержали в 2017 году. Было установлено, что она с подельником раскладывала закладки. На время расследования женщине выбрали меру пресечения в виде домашнего ареста.

Находясь дома, цыганка сумела снять электронный браслет и надеть его на кота. Сотрудники правоохранительных органов не сразу поняли, что женщина сбежала. Сигнал браслета поступал из квартиры и фиксировал передвижения. Обман вскрылся в ходе плановой проверки, уточнили корреспонденту Сибдепо в пресс-службе ГУ МВД.

«В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий полицейские вычислили ее и снова задержали, приговора суда наркосбытчица дожидалась в следственном изоляторе», — говорится в сообщении.

Подельнику тогда вынесли приговор — 15 лет лишения свободы.

В нынешнем году суд приговорил 46-летнюю женщину из Новокузнецка к 10,5 годам лишения свободы в колонии общего режима. Также ее обязали выплатить штраф в размере 500 тысяч рублей.

Ранее мы сообщали, что с дачного участка в Подмосковье полицейские изъяли свыше пяти килограммов каннабиса и 18 кустов конопли.