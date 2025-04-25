Экс-начальника кемеровского «Ростелекома» взяли с поличным при получении 350 тыс. руб.

Бывшего начальника отдела кемеровского «Ростелекома» взяли с поличным при получении взятки, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо» со ссылкой на прокуратуру Кузбасса.

В ведомстве отметили, что прокурор Кемеровской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 45-летнего бывшего начальника отдела обеспечения защиты государственной тайны регионального филиала ПАО «Ростелеком».

«Он (бывший начальник отдела кемеровского „Ростелекома“. — Прим. ред.) обвиняется в совершении двух преступлений, предусмотренных п. „в“ ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере)», — указано в сообщении.

Следствие предполагает, что бывший начальник компании и учредитель частного охранного предприятия договорились о незаконном сотрудничестве. Так, сотрудник «Ростелекома» заключал договор на оказание услуг по охране с определенной компанией. Ее представитель платил за оказанную услугу. По версии следствия, всего было передано 800 тыс. руб. Стороны также договорились, что в случае нарушения какого-либо из пунктов договора частная охранная компания освобождалась от выплаты штрафных санкций.

В ведомстве отметили, что сотрудники УФСБ России по Кемеровской области-Кузбассу задержали подозреваемого во время передачи очередной партии денег. В тот день учредитель частной компании передал 350 тыс. руб. Обвиняемый не признает вину. Суд вынес решение, что на время расследования он будет находиться под стражей.

«Уголовное дело направлено в Рудничный районный суд города Кемерово для рассмотрения по существу. Действиям взяткодателя дана надлежащая правовая оценка», — сообщили в прокуратуре.

Ранее сообщилось, что экс-президента Южной Кореи обвинили во взяточничестве.