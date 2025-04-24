Экс-президента Южной Кореи обвинили во взяточничестве

По данным издания, Мун Чжэ Ину занимал пост президента в период с 2017 по 2022 год. Следствие предполагает, что бывший президент незаконно сотрудничал с бывшим депутатом Ли Санг Джиком, который основал бюджетную авиакомпанию Thai Eastar Jet. Сотрудники правоохранительных органов считают, что Мун Чжэ Ину помог в трудоустройстве в авиакомпанию своему бывшему зятю. Родственники получали деньги в виде различных выплат от компании, законных оснований для которых не было.

По информации издания, бывший президент мог способствовать трудоустройству основателя авиакомпании. В свою очередь бывший депутат позволил зятю чиновника также занять престижную должность в авиакомпании. Требуемого опыта и навыков у бывшего зятя президента не было. Предполагается, что все участники схемы получали финансовые вознаграждения за оказанные услуги.

«Утверждается, что Мун перестал оказывать финансовую поддержку семье своей дочери после того, как Со устроился на работу, и прокуратура считает, что примерно 223 миллиона вон ($151 959 США) в виде зарплаты и других компенсаций, выплаченных авиакомпанией Со и Да Хе, являются взяткой бывшему президенту», — сообщило агентство «Ренхап».

Ранее сообщалось, что дело экс-президента Южной Кореи завершится не ранее декабря 2025 года.