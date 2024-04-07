Экс-посол Украины: Зеленскому надо молчать, чтобы не порождать «огромный пессимизм» среди населения

Бывший посол Украины в США Юрий Щербак в эфире телеканала «Прямой» рекомендовал президенту Украины Владимиру Зеленскому молчать. Его обращения к Западу провоцируют огромный пессимизм среди населения своей страны, сообщили РИА Новости .

Бывший посол уверен, что президент преследует одну цель — оказать особенное влияние на общество и политиков Запада. Для этого он подробно рассказывает о печальной ситуации в зоне СВО. Эксперт уверен, что в результате украинцы еще больше огорчаются. Они постоянно ждут хороших новостей, но их нет.

«Это сразу же влияет на наше общество, на его настроение, порождает огромный пессимизм. Мы и так все в депрессивном состоянии, весь народ», — заявил бывший посол Украины в США Юрий Щербак.

Дипломат уверен, что Владимиру Зеленскому следовало бы сообщать о ходе развития СВО во время личных встреч с президентом США Джо Байденом, а не через СМИ или какие-либо публичные видеообращения.

«Президент должен или молчать, или такие вещи публично не объявлять», — отметил экс-дипломат.

В воскресенье, 7 апреля, в своем вечернем видеообращении в Телеграм-канале президент Украины обратился к США. Он рассказал, что Киев проигрывает в зоне СВО. Зеленский призвал американское правительство как можно скорее выделить новый пакет помощи.

Источники газеты Washington Post сообщают, что кандидат в президенты США Дональд Трамп намерен предложить Украине отдать России Крым и Донбасс. Лидер уверен, что тогда сможет договорить с Кремлем о прекращении СВО.