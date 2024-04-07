WP: Трамп знает, как можно заставить Украину уступить России Крым и Донбасс

Источники газеты Washington Post сообщают, что кандидат в президенты США Дональд Трамп уверен, что мог бы завершить конфликт между Украиной и Россией мирным путем.

Украине придется уступить России Крым и Донбасс. В свою очередь Россия прекратит СВО и заключит мирный договор. Именно такой способ решения конфликта предлагает кандидат в американские президенты Дональд Трамп. Информацией на условиях анонимности делятся участники подобных конфиденциальных переговоров. Сторонники Трампа уверены, что это позволит временно ослабить позиции России перед Китаем, что выгодно для США.

В статье отмечается, что некоторые граждане Украины хотели бы, чтобы Россия стала контролировать их регионы. Такой информацией располагает Дональд Трамп.

Однако не все люди из окружения Дональда Трампа считают такой способ завершения СВО правильным. Получается, что в современном мире можно безнаказанно нарушать целостность независимого государства. Так, сенатор Линдси Грэм уверен, что российский президент должен понести ответственность.

Ранее бывший президент США Дональд Трамп заявил, что позвонил бы Владимиру Путину после теракта в «Крокус Сити Холле».