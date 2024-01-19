Председатель ГД Вячеслав Володин проинформировал на странице в интернет- мессенджере , что на ближайшем заседании Государственной Думы депутаты обсудят вопрос обращения к парламенту Франции в связи с ликвидацией ее граждан российскими военными в зоне СВО.

На территории Украины находятся граждане Франции, которые выступают в роли наемников и участвуют в боевых действия в зоне СВО. Российские военные ликвидировали 60 наемников, которые находились в Харькове. Известно, что они были гражданами Франции.

«Но во Франции наёмничество запрещено законом. Учитывая это, тема заслуживает, чтобы депутаты Государственной Думы обратились к Национальному собранию Французской Республики», — отметил председатель ГД Вячеслав Володин.

Вячеслав Володин напомнил, что во времена Второй мировой войны французы и советские солдаты боролись вместе против общего врага. Знают ли граждане Франции, что теперь ситуация изменилась. Их соотечественники вышли с оружием против русских.

«Сегодня, как оказалось, наёмники-французы погибают за нацистский режим на Украине. Знают ли граждане Франции и депутаты, представляющие их интересы, об этом?», — интересуется Володин.

Важно понять, информировано ли французское правительство, что кто-то нарушает закон и отправляет боевиков, а также формирует добровольческие отряды.

Ранее бывший посол Германии Вольфганг Ишингер спрогнозировал, примет ли Евросоюз в свой альянс когда-нибудь Украину.