В Минобороны РФ сообщили, что российские военные нанесли удар по Харькову, в результате которого удалось уничтожить 60 иностранных боевиков. Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на местных подпольщиков, поделился уточняющими подробностями, сообщают РИА Новости.

Среди ликвидированных наемников были кураторы «Русского добровольческого корпуса»*. Бойцы данного движения организовывали нападение на Брянскую и Белгородскую области. Среди командующего состава встречаются представители террористической организации «Азова»*.

«Народ там (в пораженном здании. — Прим. ред.) крутился иностранный, и французскую речь слышали. Сколько было во время удара французов — нам точно не известно. Но там, однозначно, были те, кто курирует РДК*. Они иностранцы», - сказал собеседник РИА Новости

Эксперт также отметил, что на улице, где были поражены иностранные военные, также находится здание военкомата. Нельзя исключать, что и этот стратегический объект был поражен, но пока это исключительно предположения.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал, при каком условии завершится СВО.

* Запрещенная в России террористическая организация.