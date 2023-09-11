Экс-разведчик Риттер рассказал, какой слабостью ВСУ пользуются военные РФ

«У украинцев все меньше способности держать линию соприкосновения. Для этого нужны обученные и подготовленные военные, а их становится все меньше и меньше», - высказал мнение эксперт Скотт Риттер

Эксперт Скотт Риттер отмечает, что на Украине практически не осталось людей, которые могут и умеют воевать. Те, кто в настоящее время входят в списки действующей армии Украины, не способны держать позиции из-за маленького количества личного состава.

Уменьшение количества обученных военных и необходимого размера единиц военной техники стали причинами того, что сроки контрнаступления сильно нарушены. Россия прекрасно понимает, с какими проблемами сталкивается командование ВСУ, и умело этим пользуется.

Эксперт Скотт Риттер часто выступает с прогнозами относительно того, как будет развиваться ситуация в зоне СВО. Он уверен, что Украина не может распоряжаться своими территориями или выступать с определенными заявлениями о необходимости завершать вооруженный конфликт без предварительного одобрения любого слова или решения западными кураторами.