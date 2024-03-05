Экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу опроверг заявления главы Пентагона Ллойда Остина о возможности прямого боевого столкновения России с НАТО в случае поражения Украины, сообщили РИА Новости .

С подобным заявлением Скотт Риттер обратился к конгрессменам. Эксперт отметил, что на месте конгрессменов уточнил у главы Пентагона, откуда он может знать, что намерена делать Россия, уверен ли он в точности такой информации.

«Вы говорите, что знаете, значит, вы либо лжете, либо знаете нечто такое, о чем необходимо знать и нам», — считает экс-разведчик ВС США Скотт Риттер.

Экс-разведчик Риттер считает, что глава Пентагона вводит в заблуждение конгрессменов, осознанно говоря им неправду. Эксперт уверен, что Россия никогда не будет первой вторгаться на территории НАТО, расположенные возле ее границ: ни в Польшу, ни в страны Прибалтики. Это подтвердит каждый, кто разбирается в политике, кто умеет анализировать и внимательно слушает заявления Кремля.

«Это конфликт, который начался и закончится на Украине», — уверен эксперт.

Уверенность Остина в обратном — либо святая вера, основанная на предрассудках, либо преднамеренная ложь.

Ранее немецкий политолог и бывший советник правительства ФРГ Александр Рар высказал мнение, что США добились подрыва отношений России и Европы.