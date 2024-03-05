Энергетическое сотрудничество между Европой и Россией некогда было очень налаженным и стабильным, пока Америка не вмешалась в дела Украины. Об этом URA.RU заявил немецкий политолог и бывший советник правительства ФРГ Александр Рар.

Раньше Европа показывала больше независимости и спокойно сотрудничала с Россией, особенно в энергетической сфере. Все изменилось с активным влиянием Вашингтона. Как главный провокатор страна привязала к себе европейские страны, надавив на болевые точки. Энергетика как раз стала одним из рычагов давления, а санкции лишь укрепили многие европейские проблемы. Свои политические и экономические манипуляции штаты провели успешно, считает Рар.

«Эта зависимость даже сильнее, чем во время холодной войны. С точки зрения Америки, есть даже собственные стратегические успехи на Украине. В США, по-видимому, соглашаются со сдачей восточных территорий Украины России. Но Западную Украину будут компенсировать членством в НАТО», — сказал Александр Рар.

Многое, как отметил историк, зависит от переговоров Вашингтона с Москвой, и Москвы с Киевом. Однако он уверен, что в итоге стороны придут к компромиссу, а конфликт завершат. В этом случае придется подписать немало соглашений и гарантий. Тогда Америка, как полагает политолог, выставит виноватой Европу, аргументировав это малым количеством помощи для Киева.

«Думаю, что будут усиливаться голоса тех, кто за мирные переговоры, за возврат к Стамбульскому процессу, который зря был приостановлен два года назад», — заключил экс-руководитель центра по России и Евразии при Германском совете по внешней политике.

Напомним, что однажды Россия и Украина провели переговоры. Они состоялись в Турции в 2022 году. Тогда Киев не согласился на мировую на фоне заявлений скандального экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона. Тем временем Москва и тогда, и сейчас была готова к дипломатическому урегулированию ситуации. В очередной раз площадку для переговоров может предоставить Турция.

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