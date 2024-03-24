Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала высказал мнение, что в ближайшее время на Украине появятся буферные зоны, сообщили РИА Новости .

«Больше не будет украинского государства», — считает экс-разведчик ВС США Скотт Риттер.

Эксперт пояснил, кто будет виноват в полном развале Украины. Это ее партнеры, которые на протяжении длительного времени передают киевскому режиму различные натовские снаряды и технику. Особенно виновными будут те, кто настаивает на передаче дальнобойного орудия.

Эксперт напомнил, что о создании буферных зон заявил ранее президент РФ Владимир Путин. Бывший разведчик ВС США уверен, что российский лидер будет вынужден реализовать данный план в реальность.

Чтобы посчитать приблизительную территорию буферной зоны, необходимо от границы РФ отмерить столько километров, на сколько натовская техника способна поражать объект. Эксперт уверен, что Украина сама виновата в том, что страны не станет. Причина — выполнение всех указаний Запада.

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