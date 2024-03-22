Военные РФ поразили аэродром Староконстантинов, где ВСУ готовятся принять F-16

Спикер ссылается на данные, полученные от своих единомышленников из Хмельницкой области.

«Подполье в Хмельницком сообщает о двух прилетах на окраине города. Также известно о прилете по аэродрому в Хмельницкой области, город Староконстантинов», — сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на своих товарищей из Хмельницкой области.

Собеседник агентства сообщил, что аэродром часто атакуют военнослужащие РФ. Он имеет стратегическое значение. Ранее некоторые страны заявили о намерении передать Украине истребители F-16.

В ВСУ началась масштабная подготовка. Иностранные летчики обучают украинских коллег, как управлять современными самолетами НАТО. Партнеры дали Киеву задание подготовить взлетные полосы. Рекомендовано выбирать аэродромы, расположенные вдали от зоны СВО. Также важно держать информацию в секрете. Однако российские военнослужащие успешно вычисляют эти объекты. Известно, что именно аэродром в Хмельницкой области подготавливали для приема F-16.

Фото: [ Pxhere.com ]

Спикер также проинформировал об еще одном успешном поражении объекта, но в Харьковской области. Поврежден завод, на котором изготавливают танки. Также специалисты предприятия производят ремонт поврежденной в хоне СВО техники.

Ранее мы сообщали, что в ночь на 22 марта ВС РФ совершили одну из самых масштабных атак по критическим объектам Украины.