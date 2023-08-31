Экс-разведчик США Шаффер назвал истинную причину мобилизации на Украине

Бывший разведчик американских вооруженных сил Тони Шаффер в интервью YouTube-каналу объяснил, с какой целью Украина объявила о мобилизации, пишет агентство «РИА Новости».

Эксперт считает, что контрнаступление Украины не принесло желаемого для Киева результата. Продвинуться вперед не вышло. Президент Владимир Зеленский, как считает Тони Шаффер, понимает, что на данном периоде ВСУ проигрывают. Объявление мобилизации во время проигрыша в зоне спецоперации – это знак, что ВСУ переходят в оборону.

Эксперт предполагает, что теперь командование Украины начинает выстраивать линию защиты своих границ. Осенью ВСУ перейдут в оборону, а для этого необходимо заранее подготовить запас личного состава.

Эксперт Тони Шаффер напомнил, как во времена Великой Отечественной войны Гитлер проигрывал и отступал. Тогда немецкий лидер объявил мобилизацию. Призвали всех: стариков, подросток, инвалидов. Экс-разведчик американских вооруженных сил провел аналогию с современными событиями. Владимир Зеленский также призывает всех, кто остался.

«Никого больше не осталось. У них закончились украинцы призывного возраста. Все они сейчас на поле боя», - уверен бывший разведчик американских вооруженных сил Тони Шаффер

Эксперт также рассказал, что могло бы спасти украинское контрнаступление.