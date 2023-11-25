Экс-разведчик США: Украинская армия находится на «грани коллапса»

Бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала высказал мнение, что украинская армия находится на «грани коллапса», сообщает агентство «РИА Новости» . Есть все предпосылки к тому, что после завершения СВО Украина потеряет половину своих территорий.

«Реальность такова, что украинская армия находится на грани коллапса. Это признают все», - выказал мнение бывший американский разведчик Скотт Риттер

Все ведет к тому, что скоро Украина проиграет. В таком случае военным придется оставить все те территории, где сейчас размещены их военные опорные пункты. После этого российские войска займут эти земли. Нет гарантии, что Киев и Москва смогут урегулировать вопрос, тогда около половины всей территории Украины войдет в состав РФ.

Эксперт объяснил причины поражения военных ВСУ в зоне СВО: не хватает солдат, заканчиваются боеприпасы, погибает много военных из-за слаженных действий армии РФ. Единственный шанс спасти страну - принудить Владимира Зеленского согласиться на мирные переговоры с Москвой.

«Надеюсь, у них (прим., руководства Украины) хватит честности сказать Зеленскому, что если он будет продолжать эту борьбу, то 20 процентов потерянных им территорий вполне могут превратиться в 40 или 50», — резюмировал Риттер.

Ранее эксперт рассказал, что из-за нехватки военных в зоне СВО киевский режим начинает привлекать к военным действиям женщин в возрасте от 50 лет. Это очень тревожный сигнал, считает разведчик Скотт Риттер.