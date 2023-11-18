Экс-разведчик ВС США назвал главные недостатки американских танков в зоне СВО

Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу рассказал, почему американские танки оказались неэффективной помощью для ВСУ в зоне СВО, сообщает агентство « РИА Новости ».

Этому есть две причины. Первая - американские танки разработаны без учета климатических особенностей Украины и ее географического расположения. Осень и весна - это дождливые периоды. Не всегда и зимой на Украине промерзает земля, часто на улице слякоть и сырость. Танки США просто увязнуть в первой луже, если военные ВСУ будут их использовать в зоне СВО.

Вторая причина заключается в том, что у России есть ракеты дальнего поражения. Военные быстро вычислят танки и нанесут по ним удары.

«В такой погоде они тут же застрянут в грязи, и, опять же, прилетит «Ланцет» и уничтожит его. А мы не хотим видеть горящий американский танк», - высказал мнение бывший разведчик ВС США Скотт Риттер

Эксперт отметил, что на Украину было передано много танков, но ВСУ не считают правильным их вывод в зону проведения спецоперации.

«Использовать «Абрамсы» будет просто самоубийством. Мы им поставили 31 танк, а они буквально не могут их использовать», - считает бывший разведчик ВС США Скотт Риттер

Эксперт назвал еще одну важную причину неэффективности всей западной техники. Ее доставляют на территорию Украины. После боя техника ломается. У ВСУ возникают проблемы, где чинить те же танки, как их снова отправлять на Запад.

Эксперт Скотт Риттер уделяет большое внимание теме Украины в своих интервью. Так, ранее он высказал мнение, что у Украины есть шанс сохранить некоторые свои территории, если Киев согласится на мирные переговоры незамедлительно. У бывшего разведчика также есть опасения, что нынешние действия Украины говорят о том, что скоро Одесса перейдет под управление РФ.