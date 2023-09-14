Экс-разведчик ВС США предостерег Украину от потери крупных городов в разных областях

Экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью журналисту Дэнни Хайфону высказал мнение, что если Украина не согласится в ближайшее время проводить переговоры с Россией о завершении вооруженного конфликта, то потеряет еще несколько крупных городов, которые расположены в разных областях, пишет агентство «РИА Новости».

Эксперт уверен, что у Киева нет ни единого шанса вернуть те территории, которые были освобождены армией РФ. Единственное, что правительство может сделать – проявить мудрость и согласиться на переговоры.

Да, в таком случае Украине придется отдать Москве отвоеванные Россией территории. Но это будет гарантией того, что армия РФ не пойдет освобождать остальные крупные города.

«Реальность сурова. Россия не только удержит территории, которые уже вошли в ее состав, но и заберет Харьков, Николаев и Днепропетровск, если Украине хватит глупости, чтобы продолжать этот конфликт», - высказал мнение эксперт Скотт Риттер

Неопытность украинского правительство приведет к потере в первую очередь Днепропетровска, Николаева и Харькова. В таком случае у Украины не будет возможности контролировать Одессу. Со временем и город у побережья Черного моря станет частью РФ, как и все остальные населенные пункты в области.

Как только Украина потеряет выход к Черному морю, наступит полная катастрофа. С этой точки отсчета страна будет значительно уменьшаться в плане территориальной целостности, а экономика существенно ослабевать.

Ранее эксперт Скотт Риттер рассказал, может ли армия ВСУ противостоять технике РФ.