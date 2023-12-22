Экс-разведчик ВС США предрекает гибель Зеленского по приказу Залужного в 2024 году

Экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью на YouTube-канале поделился предположением, что в 2024 году на Украине произойдет государственный переворот. Эксперт не исключает, что президента Украины Владимира Зеленского могут убить по приказу главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, сообщает агентство «РИА Новости» .

«На Украине нарушился баланс в отношениях между гражданской и военной властью.», - отметил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер

Эксперт обратил внимание на то, что украинский президент установил слежку за главнокомандующим ВСУ. В свою очередь Валерий Залужный также стал активным участником политической жизни Украины. Эти факторы приведут к государственному перевороту, причем совсем в скором времени - зимой 2024 года.

«Зеленского расстреляют, как руководителя Румынии Николае Чаушеску», - считает эксперт

Спикер также прокомментировал пресс-конференцию, во время которой президент Украины отвечал на вопросы журналистов. Эксперт провел аналогию с событиями 1945 года. Сложно представить, чтобы Адольф Гитлер давал конференцию накануне своего поражения.

Ранее американский эксперт призывал лидеров Запада внимательно отнестись к итоговой пресс-конференции президента России Владимира Путина. Резюмировав все сказанное Путиным, можно понять стратегический план РФ.