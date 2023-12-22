Экс-разведчик ВС США предрекает гибель Зеленского по приказу Залужного в 2024 году
Фото: [©Стрингер/РИА Новости]
Экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью на YouTube-канале поделился предположением, что в 2024 году на Украине произойдет государственный переворот. Эксперт не исключает, что президента Украины Владимира Зеленского могут убить по приказу главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, сообщает агентство «РИА Новости».
«На Украине нарушился баланс в отношениях между гражданской и военной властью.», - отметил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер
Эксперт обратил внимание на то, что украинский президент установил слежку за главнокомандующим ВСУ. В свою очередь Валерий Залужный также стал активным участником политической жизни Украины. Эти факторы приведут к государственному перевороту, причем совсем в скором времени - зимой 2024 года.
«Зеленского расстреляют, как руководителя Румынии Николае Чаушеску», - считает эксперт
Спикер также прокомментировал пресс-конференцию, во время которой президент Украины отвечал на вопросы журналистов. Эксперт провел аналогию с событиями 1945 года. Сложно представить, чтобы Адольф Гитлер давал конференцию накануне своего поражения.
Ранее американский эксперт призывал лидеров Запада внимательно отнестись к итоговой пресс-конференции президента России Владимира Путина. Резюмировав все сказанное Путиным, можно понять стратегический план РФ.