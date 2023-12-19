Риттер посоветовал властям западных стран слушать президента России, так как, по его словам, Путин четко говорит о планах страны. Он отметил, что по словам российского лидера можно четко понять, чего хочет Россия и каковы ее приоритеты.

Разведчик напомнил, что российский президент не так давно заявил, что не стал бы наивно слушать западных партнеров, если бы мог вернуться в 2000 год. В той же речи, как отметил Риттер, Путин пообещал больше не доверять главам западных стран до тех пор, пока не произойдет радикальное изменение внешнего политического курса России.