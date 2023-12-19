Экс-разведчик Риттер: слушайте Путина, чтобы понять позицию России
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Бывший американский разведчик Скотт Риттер призвал западных лидеров внимательно слушать Путина, чтобы понять позицию России. Об этом сообщает РИА Новости.
Риттер посоветовал властям западных стран слушать президента России, так как, по его словам, Путин четко говорит о планах страны. Он отметил, что по словам российского лидера можно четко понять, чего хочет Россия и каковы ее приоритеты.
Разведчик напомнил, что российский президент не так давно заявил, что не стал бы наивно слушать западных партнеров, если бы мог вернуться в 2000 год. В той же речи, как отметил Риттер, Путин пообещал больше не доверять главам западных стран до тех пор, пока не произойдет радикальное изменение внешнего политического курса России.