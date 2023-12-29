Бывший разведчик Вооруженных сил США Тони Шаффер в интервью YouTube-каналу высказал мнение, что некомпетентность президента Владимира Зеленского станет причиной государственного переворота, сообщает агентство «РИА Новости» . В зону СВО Украина планирует направить еще 500 тысяч человек, но взять ответственность за подобное решение не может ни одна из конфликтующих сторон.

У военных Украины есть все шансы, чтобы управлять страной, считает эксперт. Действия президента Владимира Зеленского не приносят для государства положительных изменений.

«Если Зеленского больше не любят, люди понимают, что его действия все больше и больше оторваны от реальности», - считает бывший американский разведчик Тони Шаффер

Конфликт между украинским президентом и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным не утихает, а напротив, становится все масштабнее. Теперь правящая власть и военная элита перекладывают друг на друга ответственность из-за мобилизации.

19 декабря во время пресс-конференции президент Украины заявил, что Генеральный штаб настаивает на дальнейшей мобилизации. В зону СВО намерены направить еще 450 - 500 тысяч человек. Позже слова украинского президента опроверг Валерий Залужный.

Ранее, в рейтинге, который составило издание Responsible Statecraft по итогам 2023 года, президент Украины Владимир Зеленский возглавил список «крупнейших внешнеполитических неудачников».