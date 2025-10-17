Экс-руководитель российского аэропорта получил срок за взятку от бизнесмена

По версии следствия, на протяжении нескольких лет бывший работник аэропорта превышал полномочия: он разрешал некоторым самолетам перевозить различные грузы. Взамен мужчина получал финансовую благодарность в размере более 500 тыс. руб. Грузы никто не проверял. Бывший сотрудник не требовал необходимых документов. Официально оплата также не требовалась. Грузы перевозили в любое время суток вне зависимости от графика работы аэропорта.

По данным издания, суд учел позицию прокурора. Россиянину назначили пять лет лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года. Кроме того, мужчине предстоит выплатить штраф в размере 1 млн 20 тыс. руб. Ему также предстоит вернуть в казну сумму, равную размеру полученной взятки. Арест на личное имущество, в том числе и автомобили, сохраняется до выполнения требований суда.

Ранее сообщалось, что бывшей начальнице УКС Перми, которую обвинили в получении взятки от бизнесмена, отменили приговор.