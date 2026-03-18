«Агата Кристи» вернулась на стриминги с вырезанными словами о наркотиках

Российские стриминговые сервисы снова радуют поклонников «Агаты Кристи», но с сюрпризом. Треки легендарной группы, которые исчезли в начале марта, постепенно возвращаются в каталоги. Вот только текст некоторых песен теперь выглядит иначе. Об этом сообщает «РБК».

На стриминговых платформах вместо привычной песни появился трек под новым названием «Для никого». Строчка «Напудрив ноздри, я выхожу на променад» зазвучала иначе, чтобы не дразнить бдительных цензоров. Пострадал и «Моряк» из альбома «Ураган». Альбомы «Ураган» и «Декаданс» вернулись не целиком. Некоторые треки аккуратно перекочевали в сборники «Ностальгия» и «Избранное».

Платформы сами ничего не режут. Контент поступает от правообладателя в том виде, в каком он его предоставил. Если владелец прав решает подчистить тексты, он забирает треки, обрабатывает и отгружает обратно обновленную версию.

Напомним: с 1 марта в России ввели уголовную ответственность за пропаганду наркотиков в интернете. Видимо, правообладатели решили не рисковать и оперативно привели фонограммы в соответствие с духом времени. Представитель лидера группы Вадима Самойлова Данил Сичевой ранее объяснял исчезновение альбомов именно обработкой фонограмм. Теперь процесс вышел на финишную прямую.

