Бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу рассказал, что освобождение Авдеевки Армией России привело ВСУ в растерянность, сообщили РИА Новости .

После освобождения Авдеевки боевые действия идут по всей линии боевого столкновения. Украина не может даже приблизительно спрогнозировать, на каком направлении будет нанесен следующий мощный удар. Однако то, что ВС РФ будут штурмовать, не вызывает сомнений.

«Они (армия России. — Прим. ред.) продолжают наступать по всему тысячекилометровому фронту. Честно говоря, Украина даже не знает, откуда будет нанесен следующий удар», — отметил эксперт.

Для ВСУ ситуация складывается плохо, отмечает эксперт. Деньги от западных и американских партнеров либо перестали поступать, либо же приходят уже в уменьшенном размере. Без финансирования невозможно обеспечить армию снарядами, дефицит которых уже дает о себе знать. Все это негативно отражается на моральном духе военных ВСУ.

Бывший сотрудник ЦРУ уверен, что передача Киеву денег уже никак не изменит ход СВО.

«С каждым днем ситуация становится все хуже», — считает бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон.

Корреспондент NBC News Ричард Энгл высказал мнение, что без помощи США после падения Авдеевки целостность остальных территорий Украины находится на грани стремительного разрушения.