Корреспондент NBC News Ричард Энгл подготовил репортаж для телеканала о ситуации в зоне СВО после интервью с военными ВСУ.

Журналист рассказал, что Украину ожидают стремительные потери территорий. После того как Армия России освободила Авдеевку, ситуация для Украины может стать критичной. Без помощи США Украина просто развалится, отмечает главный иностранный корреспондент NBC News . Он обвиняет экс-президента Дональда Трампа и спикера Палаты представителей США Майка Джонсона в попытках приостановить финансирование Киева.

«Как только вы начинаете терять территорию и как только вам приходится отступать, вы можете потерять ее довольно быстро. <…> Так что сейчас сложилась ситуация, когда украинские Вооруженные силы <…> отступают. Опасение заключается в том, смогут ли они это остановить», — рассказал корреспондент Ричард Энгл.

Журналист общался с украинскими военными. Они говорят, что уже считают патроны, чтобы не потратить лишнего. У них сложился дефицит снарядов. Без помощи партнеров ВСУ не справиться. Они уже не могут идти в атаку, а лишь обороняются.

Ранее американский предприниматель Илон Маск высказал мнение, что Украине, чьи позиции существенно ослабли, необходимо было соглашаться на мирное урегулирование конфликта с Россией еще год назад.

Ранее также стало известно, что Украина пугала Россию несуществующим тюркским батальоном.