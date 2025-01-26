Экс-сотруднику СК Кирееву предъявили обвинения по восьми статьям

Бывшему сотруднику центрального аппарата Следственного комитета России Александру Кирееву следствие инкриминирует совершение преступлений и подготовку к ним по восьми статьям УК, указано в официальных судебных документах, которые имеются в распоряжении РИА Новости.

По данным агентства, экс-сотрудника СК обвиняют во взяточничестве, мошенничестве, лжесвидетельстве, создании ОПГ и злоупотреблении полномочиями. В частности, по данным следствия, Александру Кирееву инкриминируют три эпизода покушения на особо крупные взятки. Кроме того, под его руководством были привлечены к уголовной ответственности люди, которые не совершали преступлений. Установлено четыре подобных случая.

«Согласно документам, Киреев является обвиняемым по следующим статьям: <> четыре эпизода заведомо незаконного задержания, заключения под стражу или содержания под стражей (часть 3 статьи 301 УК РФ), фальсификация доказательств по уголовному делу (часть 3 статьи 303 УК РФ) и заведомо ложные показания (часть 2 статьи 307 УК РФ)», — сообщило РИА Новости.

По данным издания, дело рассматривает Хорошевский райсуд. Подобная информация размещена на портале судов общей юрисдикции Москвы. Мосгорсуду также предстоит рассмотреть жалобу, поданную родными Киреева. Суд распорядился обратить в доход государства квартиры, парковочные места и денежные средства в размере 26 млн руб., которые принадлежали экс-сотруднику СК и его родственникам. С подобным предложением в суд обратилась Генпрокуратура РФ. Родные пытаются обжаловать данное решение.

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