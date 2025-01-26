Меликов попросил взять под контроль дело о пытках дагестанца в подмосковной полиции

Глава Дагестана Сергей Меликов обратился к министру внутренних дел РФ Владимиру Колокольцеву и председателю СК Александру Бастрыкину с просьбой проконтролировать расследование по факту обращения уроженца республики о пытках в отделе полиции в Московской области. Об этом глава написал в своем телеграм-канале.

Глава Дагестана призвал разобраться в ситуации. Он написал, что случаи бывают разные. Иногда молодые люди, покидая пределы родной республики, могут забывать о наставлениях своих родных. В случае неподобающего поведения дагестанцы должны быть привлечены к ответственности, предусмотренной законодательством РФ.

«В то же время, к сожалению, надо отметить, что порой избыточное внимание к уроженцам Северного Кавказа становится предметом для разжигания межнациональной и межконфессиональной розни и ненависти, чем незамедлительно пользуются недруги», — высказал мнение глава Дагестана Сергей Меликов.

Глава Дагестана напомнил, что многие жители республики приняли решение защищать Родину. Они выполняют в зоне СВО боевые задачи, чтобы приблизить общую победу. По мнению Сергея Меликова, в России не должно быть места для предвзятого отношения к другим гражданам, которые связаны с национальностью или религиозной принадлежностью.

Глава выразил надежду, что сотрудники правоохранительных органов детально разберутся в ситуации и найдут виновных. По его данным, адвокат дагестанца Магомеда Магомедова выступил с заявлением. Сергей Мельников просит внимательно изучить его.

«Лично знаю о принципиальности в таких вопросах Владимира Александровича Колокольцева и Александра Ивановича Бастрыкина. Не раз убеждался в их добром отношении к Кавказу и выходцам из нашего региона, поэтому и сегодня обращаюсь к ним с просьбой взять это дело под свой личный контроль», — отметил глава Дагестана.

Уполномоченный по правам человека в Дагестане Запир Алхасов в своем телеграм-канале сообщил, что находится на связи с омбудсменом Московской области. По данным СМИ, дагестанец был подвержен пыткам в подмосковном отделении полиции.

Ранее сообщалось, что депутат Верховной рады передал в ООН доказательства существования концлагеря СБУ.