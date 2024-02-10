Экс-советник Кучмы: кадровые ротации в ВСУ не изменят ситуацию в зоне СВО

Бывший советник экс-президента Украины Леонида Кравчук Олег Соскин высказал мнение в авторском YouTube-канале , что кадровые ротации в ВСУ не отразятся на ситуации в зоне СВО.

Эксперт отметил, что никакие ротации и назначения президента Украины Владимира Зеленского никак не отразятся на ходе событий в зоне СВО. У Украины нет ни единого шанса победить. Продолжение боевых действий ухудшают ситуацию именно для киевского режима, ведь каждый новый день — это новые известия о погибших украинских военных.

«Нет возможности победить, реально нет», — заявил украинский эксперт Олег Соскин.

Эксперт отмечает, что у Владимира Зеленского большие проблемы. Главнокомандующим назначен Александр Сырский, но ведь люди от этого не захотят идти на верную гибель. Денег киевскому режиму практически не выделяют. Оружия становится все меньше и нет уверенности, что его поставят в достаточном количестве в ближайшее время. Ясно одно — необходимо соглашаться на мирные переговоры с Россией. Таким мнением делится эксперт.

«Так что вам нужна гражданская война?» — задается вопросом эксперт.

Эксперт отмечает, что вместо того, чтобы реально решать проблему, Владимир Зеленский рассказывает народу об успехах. Так, украинский лидер говорит, что в вопросе возобновления зерновой сделки достигнуты большие успехи. На самом деле граница с Польшей так и остается закрытой.

Ранее Олег Соскин высказал мнение, что «формула мира», предложенная Владимиром Зеленским, не может быть реализована: успехов у Украины в зоне СВО нет, соседние страны, которые ранее были настроены дружественно, теперь блокируют границу, у киевского режима есть проблемы с финансированием.

Политолог Сергей Разгуляев ранее рассказал корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня», что Россия одержала победу на информационном пространстве после интервью Владимира Путина американскому журналисту. Теперь стоит ожидать ответной реакции Киева. Обычно для привлечения внимания ВСУ начинают обстреливать мирные города.