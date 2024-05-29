Экс-судья ЕСПЧ Дедов: Украина понесет ответственность за пытки россиянина Резникова

Бывший судья ЕСПЧ от России Дмитрий Дедов уверен, что политическая ситуация никак не отразится на вынесении справедливого приговора Киеву в рамках процесса «Резников против Украины», сообщает ridus.ru .

Эксперт уточнил, что достаточно предоставить суду минимальные доказательства пыток российского военнослужащего Дениса Резникова в украинском плену. Подобные дела с юридической точки зрения не вызывают никаких противоречий у судейской коллегии.

Сложившая политическая ситуация никак не отразится на решении. Напротив, для ЕСПЧ даже престижно вынести справедливый вердикт, основанный на принятом международном законодательстве, чтобы продемонстрировать свою непредвзятость и честность.

«Я думаю, Европейский суд учтет все обстоятельства и вынесет решение в пользу Резникова», — рассказал Дедов в интервью «Ридусу».

Собеседник Ридуса считает, что может возникнуть единственная проблема. Суд назначит пленному Резникову материальную компенсацию. Актуальным станет вопрос, как гражданину России получить деньги. Совершить международные банковские переводы в настоящее время достаточно сложно.

Донецкая правозащитница Ирина Вихорева рассказала РИА Новости, что ЕСПЧ завел дело против Украины из-за пыток россиянина. Военного СВО взяли в плен под городом, расположенном вблизи Донецка. Его пытали, чтобы принудить дочь отправлять ВСУ фото и координаты стратегических объектов в ДНР. До конца июня правозащитникам необходимо составить текст апелляции и собрать все доказательства.

Ранее мы сообщали, что ЕСПЧ отклонил жалобу певца Филиппа Киркова, которую он подавал на Литву из-за запрета въезда на территорию страны.