Экс-супруга погибшего участника СВО незаконно получила 3 млн руб. в Красноярском крае

По данным издания, информацию подтвердили в Следственном управлении СК РФ по региону. В ведомстве проинформировали, что инцидент произошел в августе 2023 года. Жительница региона развелась с мужем в 2014 году. Мужчина принимал участие в спецоперации. Он погиб во время выполнения боевой задачи. Согласно правилам региона, родственники погибших бойцов имеют право на получение единовременной выплаты в размере 3 млн руб.

По данным ведомства, женщина целенаправленно ввела в заблуждение сотрудников. Она предоставила свидетельство о заключении брака, датируемое 2011 годом. Однако не стала упоминать, что пара развелась 10 лет назад.

По данным ведомства, против жительницы региона возбудили уголовное дело. Материалы дела переданы в прокуратуру. После утверждения обвинительного заключения их направят в суд.

Ранее сообщалось, что мошенники придумали новую схему обмана россиян.