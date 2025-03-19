Мошенники придумали новую схему обмана россиян

Мошенники продолжают придумывать новые способы обмана российских граждан. Теперь охотники за чужими деньгами предлагают россиянам за вознаграждение или процент от выигрыша вывести украденные деньги на свои счета. Об этом со ссылкой на Центр правовой помощи гражданам в цифровой среде сообщает РИА Новости.

Мошенники предлагают дропперам выполнить простые задачи, например, перевести денежные средства «победителям» лотерей или снять деньги за небольшую плату. На самом деле никакой лотереи нет. По словам специалистов, это просто движение денежных средств, которые были украдены у других потерпевших.

Ранее сообщалось о том, что пользователи маркетплейсов получат дополнительную защиту от мошенников.