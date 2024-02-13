Экс-замминистра Тука: Сырский безоговорочно выполняет приказы Зеленского, стремящегося к медийной победе

Бывший замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука во время интервью YouTube-каналу высказал мнение, что Александр Сырский, недавно заняв должность главнокомандующего ВСУ, может отдавать приказы совершать рискованные операции, сообщили РИА Новости .

Необдуманные приказы в настоящее время могут изменить ход СВО, причем не в сторону ВСУ. Президент Украины Владимир Зеленский заинтересован в медийной победе. Это значит, что он не будет стремиться сохранить жизни военных. Намного важнее — продемонстрировать миру, что Украина сильная.

Александр Сырский же будет стараться показать президенту и народу, что достоин занимаемой должности.

«Наибольшие опасения у меня сейчас вызывает именно то, что под желания Владимира Зеленского продемонстрировать какие-то успехи новый главнокомандующий может осуществить попытки проведения каких-то спецопераций на фронте», — высказал мнение бывший замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука.

Спикер поделился, какая репутация у Сырского. Он человек, который безукоризненно будет выполнять все приказы Владимира Зеленского. Скорее всего главнокомандующий получил приказ добиться любой ценой победы. Стоит учитывать, что материальная база Украины в настоящее время низкая, а численность ВСУ не позволяет совершать масштабные атаки.

Ранее мы сообщили о реакции заместителя председателя Совета Безопасности РФ Дмитрия Медведева на назначение на должность украинского главнокомандующего сына советского русского офицера Сырского.