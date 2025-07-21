Эксперт Адамидов обвинил финансистов ЦБ в спекуляции данными о безработице

По мнению эксперта, Россия, как и другие страны, также входит в состояние стагфляции. Причин данной тенденции несколько — отсутствие роста экономики и установление высокой инфляции. Эксперт также прокомментировал ситуацию с безработицей. Согласно официальным данным, безработица в некоторых регионах РФ с 2022 года находится на историческом минимуме. Специалисты ЦБ сообщили, что ситуация начинает стабилизироваться.

Эксперт Адамидов подозревает финансистов ЦБ в спекуляции данными. По его мнению, сложно получить точные данные с трудоустройством мигрантов. Кроме того, диапазон выборки должен быть более широким.

«У нас идет специальная военная операция, и в таких условиях не может быть избыточной безработицы», — отметил эксперт.

По мнению эксперта, ЦБ остановил экономический рост, когда принял решение о сокращении кредитования. Крепкий рубль негативно отражается на развитии экспортных отраслей. Принятые решения покажут результат не сразу, а примерно через год. Эксперт отметил, что некоторые компании смогут пережить сложные времена. Например, представители нефтяной отрасли могут сократить некоторые расходы и дождаться стабилизации.

«Зарплаты обгоняли в некоторых отраслях инфляцию в 2022–2023 году на пике проблем на рынке труда. Сейчас все перестроились. Я думаю, что мы вошли в такое болото и будем в нем пребывать, если внешних резких шоков не будет», — рассказал независимый аналитик Дмитрий Адамидов.

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