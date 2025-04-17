Эксперт Адамидов предложил «перетрясти» кубышку «Сургутнефтегаза»

Эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков высказал мнение, что руководство предприятия выбрало рациональную стратегию. По его мнению, «Сургутнефтегаз» не заинтересован в увеличении объемов добычи. Актуальная проблема — недостаток ресурсной базы.

Независимый аналитик Дмитрий Адамидов считает, что предприятие сможет справиться с нынешним кризисом. По его мнению, сейчас «Сургутнефтегаз» продолжит получать прибыль. Большое значение имеет, как компания поступила с имеющейся прибылью. Если успела конвертировать или переложить на депозит, то она останется в прибыли.

«Думаю, что „кубышку“ „Сургутнефтегаза“ пора перетрясти в том плане, что в другие активы вложить, но „Сургутнефтегаз“ тем и славен, что никого не слушает, делает, как ему надо. Если у него все осталось в долларах или евро, как раньше, то вполне реально, что кубышка превысит 6,5 трлн, другой вопрос, где он это хранит из-за санкций», — говорит Дмитрий Адамидов.

По данным издания, в соцсетях появляются жалобы от сотрудников предприятия. Предположительно, руководство решило оптимизировать некоторые затраты с целью экономии. Кроме того, компания уже не принимает участие в крупных проектах региона, как это было ранее. «Сургутнефтегаз» перестал интересоваться политической жизнью Сургута.

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