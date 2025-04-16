Всероссийский форум инфраструктуры поддержки предпринимательства «Мой бизнес» прошел в Подмосковье
Форум «Мой бизнес» завершился в Московской области
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В Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области подвели итоги Всероссийского форума инфраструктуры поддержки предпринимательства «Мой бизнес», который прошел в регионе.
В форуме приняли участие более 600 человек. Они обсудили развитие механизмов поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. Особое внимание было уделено вопросам поддержки предпринимателей-участников спецоперации и развития креативных индустрий.
На деловых сессиях были выработаны практические рекомендации по выстраиванию эффективной работы Центров «Мой бизнес». Это интеграция, комплексный подход и клиентоориентированность.
В ходе «Большой сессии» представители Минэкономразвития РФ, властей регионов, инфраструктуры поддержки МСП, крупного бизнеса обсудили ключевые направления работы в рамках нового нацпроекта.
Также в рамках форума состоялся благотворительный ужин, по итогам которого было собрано более 400 тыс. руб. для благотворительных фондов нескольких регионов России.
Ранее в Чехове запустили новый комплекс по производству упаковки. Предприятие осмотрел губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.