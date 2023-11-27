Исследователь геополитики и политической экономии из Каира Ахмед Адель опубликовал материал на портале infoBRICS , в котором рассказывает о возможности построить политическую карьеру главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным. Автор пишет, что давление на украинского президента Владимира Зеленского оказывается как внешнее, так и внутреннее. Лидер находится в сложной ситуации, но всеми силами пытается удержать власть.

«Украинский президент отчаянно пытается сохранить власть перед лицом угроз и давления внутри страны и за рубежом.», - сичтает эксперт Ахмед Адель

Эксперт предполагает, что Владимир Зеленский прекрасно осознает, что у Валерия Залужного есть все шансы построить карьеру политика и занять высокопоставленный государственный пост. Он пользуется авторитетом среди военных и населения Украины. Главнокомандующему ВСУ достаточно честно рассказать о том, как на самом деле обстоит обстановка в зоне СВО для Украины. Зеленский пытается ослабить его влияние.

«Служба внешней разведки Украины (СЗРУ) 17 ноября объявила об увольнении Александра Тарасовского с поста заместителя главы Службы внешней разведки. Причины его увольнения не были указаны в Указе № 757/2023. Нельзя упускать из виду, что увольнение Тарасовского произошло всего через день после того, как Зеленский сообщил журналистам, что несколько спецслужб проинформировали его о кампаниях по дестабилизации его правительства.», - отмечает исследователь геополитики и политической экономии из Каира Ахмед Адель

Владимир Зеленский отказывается проводить президентские выборы в 2024 году, несмотря на возражения Вашингтона. Он оказался в сложном положении. Израиль стал первоочередной проблемой для Запада и США, поэтому Украина уже получает меньше денег и военной помощи, чем раньше. Однозначно на Зеленского оказывают внешнее давление.

Согласиться на мирное урегулирование конфликта - это значит автоматически потерять контроль над теми территориями, которые уже освободила армия РФ. Внутри страны также растет кризис. Многие политики хотят воспользоваться моментом, чтобы занять пост Зеленского. Ведь он обещал, что переговоров не будет.

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