«Грядут сложные времена»: эзотерик назвала плохим знаком уничтожение главного флага Украины

Добравшаяся до Киева непогода порвала попалам самый большой на Украине флаг, расположенный около памятника Родине-матери. Многие эксперты уже назвали произошедшее дурным знаком для страны, которая в последнее время и так терпит неудачи.

Таролог Наталья Попова рассказала нам, какая судьба может ждать Украину после случившегося. По словам эзотерика, ни на что хорошее это предзнаменование не указывает.

«Карты показывают, что грядут сложные времена для Украины, что много стран не верят уже в то, что она может выстоять», — сообщила собеседница интернет-издания «Подмосковье сегодня».

В ближайшем будущем, добавила эксперт, могут состояться переговоры, которые устроят всех, но только не Украину.

«То есть, карты показали серьезные сложности, которые будут волновать только саму Украину, но не другие страны», — заключила Попова.

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