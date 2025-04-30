Эксперт Агаева рассказала о перспективах трудоустройства пенсионеров

Генеральный директор сервиса по поиску работы и найму сотрудников GdeRabota.ru Екатерина Агаева рассказала, что от пенсионеров и предпенсионеров работодатели получают пользу — сотрудники накопили опыт, который могут передать молодым коллегам, сообщил newstracker.ru.

Эксперт отметила, что при этом в стране сохранился стереотип — сотрудник после 40 лет уже не стремится к карьерному росту, перестает следить за трендами и становится менее востребованным.

«Многие в возрасте от 44 до 59 лет отмечают, что работодатель отказал в трудоустройстве из-за возраста соискателя», — прокомментировала NewsTracker эксперт.

Эксперт рассказала, что пенсионеры, действительно, сталкиваются с проблемами. Им не всегда легко адаптироваться в коллективе, где молодые сотрудники. Сложно также уважать молодого руководителя. Однако текущая ситуация на рынке труда привела к дефициту кадров. Работодатели заинтересованы в трудоустройстве людей пенсионного возраста. Кроме того, они повышают заработные платы. По информации Агаевой, заработная плата за последний год возросла до 96 тыс. руб. Рост составил 41,5%.

Екатерина Агаева рассказала, что пенсионеры преимущественно трудоустраиваются бухгалтерами (зарплата — 67 тыс. руб.) и специалистами в сфере образования (43 тыс. руб.). Мужчины чаще всего устраиваются работать водителями (126 тыс. руб.).

«Главное при поиске работы — опираться на свои предпочтения и не забывать об отдыхе и ограничениях по здоровью. Выход на пенсию — это не конец трудовой деятельности. Главное — следить за трендами на рынке труда и не бояться получать новые навыки», — заключила Екатерина Агаева.

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