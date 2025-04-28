Правительство выяснит, кто и почему не работает в России

Правительство РФ утвердило план борьбы с нелегальной занятостью на 2025–2027 годы, сообщает РБК.

Новая программа будет сосредоточена на выявлении незанятых граждан трудоспособного возраста. Также власти намерены усилить контроль за наймом и пресекать замену трудовых договоров гражданско-правовыми.

К середине текущего года Роструд проанализирует численность и состав неработающих россиян и к началу 2026 года разработает меры по их трудоустройству.

По данным Росстата, большую часть неработающих граждан составляют студенты (6 млн), далее идут пенсионеры (2,1 мон) и домохозяйки (1,6 млн). Под особым контролем будут граждане, которые не проявляют желания работать.

Ранее сообщалось о том, что в Московской области стартовал региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства.