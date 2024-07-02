Президент фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание» Алексей Анпилогов пояснил свою точку зрения. Армия России во время проведения спецоперации продемонстрировала, что необходимости во взятии столицы нет. Можно и без этого успешно реализовывать поставленные цели.

«В качестве агрессора в мироощущении мэра Вильнюса выступает РФ. Все эти оборонительные приготовления четко укладываются в его картину мира. Также Литва имеет давний зуб на Белоруссию», — рассказал «Абзацу» военный эксперт Анпилогов.

Ни одна из прибалтийских республик не имеет стратегических возможностей оборонять свои города. Если бы Россия хотела ослабить Прибалтику, было бы достаточно объявить ей морскую блокаду. ВС РФ не намерены нападать на Литву и соседние страны. Единственная причина, которая может принудить Россию применить силу, — это размещение на их территориях натовских баз и военная агрессия с их стороны.

Ранее мы сообщали, что в Литве оштрафовали активисту за выложенный в социальных сетях пост, в котором она прикрепила фото Владимира Ленина и опубликовала его знаменитую цитату о необходимости постоянно учиться.