Эксперт Бальцер пояснил, почему не в каждом городе появляются высотки

Эксперт уверен, что каждый город уникальный. Невозможно сравнивать один населенный пункт с другим, ведь везде разная энергетика.

«Мне кажется, заведомо неверным подход, когда кто-нибудь говорит, что есть некое видение идеального города, и вот именно таким должны быть все города. Например, есть Дубай с высочайшими сплошными небоскребами. Но есть и такие города как Прага: он низкий, там нет ни одного небоскреба. Прага хуже Дубая? Нет, она просто другая», — считает Бальцер.

Эксперт пояснил, что целесообразность строительства высоких многоэтажных домов есть в густонаселенных городах. Например, Омск — населенный пункт с большой территорией и маленьким количеством населения. Так сложилось исторически. К тому же в Омске есть частные секторы. В таком городе нет необходимости строить высотные жилые здания. Он легко может расти вширь.

Екатеринбург — пример российского города, который может расти только ввысь. Главные причины — горы и сложный рельеф. В Екатеринбурге насчитывается 12671 здание, в котором минимальное количество этажей — это 20.

Высокие здания также строят в тех городах, где высокая стоимость земли. Тогда дорогое оборудование для лифтов и затраты на строительство окупаются.

«Высотное строительство не самое дешевое. Оно эффективно тогда, когда у вас очень высокая стоимость земли, и вам хочется на относительно небольшой земельный участок „воткнуть“ побольше квадратных метров», — пояснил эксперт.

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