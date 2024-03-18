Эксперт Стародубцев рассказал об особенностях программы «Семейная ипотека»

Эксперт рассказал, что в разных регионах РФ есть особенные правила оформления программы «Семейная ипотека». Например, жители Омской области могут приобрести жилье исключительно в новостройках.

«Исключения, есть, например, для Дальнего Востока, когда в некоторых случаях квартиру можно приобрести у физического лица. Я бы назвал эту программу „семейной ипотекой в поддержку крупного бизнеса“. А вообще хорошо, что такая программа есть. 6% по ипотечному кредиту сегодня — это фантастика», — рассказал Городу55 специалист по недвижимости агентства «Миард» Василий Стародубцев.

Право на участие в государственной программе имеют семейные пары, у которых в период с 2018 по 2023 год родился ребенок. В льготную категорию вошли также родители, которые усыновили ребенка. Программа доступа семьям с несовершеннолетними инвалидами.

В рамках программы можно приобретать квартиру (вторичное жилье, новостройка) или частный дом. Единственное условие — владельцем недвижимости выступает юридическое лицо. Эксперт обратил внимание на право граждан рефинансировать.

«Материнский капитал — это тоже федеральная программа. Можно воспользоваться и оплатить первоначальный взнос по семейной ипотеке. Рефинансирование возможно. Если люди ранее покупали квартиру, и процент по ипотеке был выше, а потом в молодой семье появился ребенок, то они могут сделать рефинансирование и, соответственно, ставку понизить ставку до уровня программы семейной ипотеки. Рефинансирование можно сделать на любом этапе, главное чтобы выполнялось условие по дате рождения ребенка», — объяснил Василий Стародубцев.

В программе участвует около 50 банков. Анализ Города55 показывает, что каждое финансовое учреждение предлагает разную ставку. Перечень необходимых документов также разнится в зависимости от выбранного банка.

Ранее мы сообщали, что до 2030 года на семейную ипотеку намерены выделить 1,5 триллиона рублей. Напомним, действие программы завершалось 1 июля 2024 года. Во время обращения к Федеральному совету президент РФ Владимир Путин предложил продлить ее до 2030 года.