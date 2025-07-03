Bloomberg: из-за провалов ВСУ ВС РФ могут начать наступление на Одессу и Харьков

Bloomberg узнал о скором наступлении ВС России на Одессу

Общество

Фото: [Минобороны РФ]

Россия уже в ближайшее время может принять решение о наступлении своих войск на Одессу или Харьков на фоне последних серьезных неудач ВСУ практически по всей линии фронта. Об этом в своем материале сообщает Bloomberg.

Отмечается, что ситуация на фронте для Вооруженных сил Украины на данный момент сложная, если не сказать катастрофическая, поскольку Киев находится в тяжелом положении в условиях тотального наступления российских войск.

«Одесса и Харьков будут следующими в списке, масштабы и конец которого будут определяться исключительно тем, что Кремль сочтет возможным при приемлемых затратах», — говорится в сообщении агентства.

Ранее сообщалось, что российские военные уничтожили под Сумами элитный британский взвод ВСУ.

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