В течение первых шести месяцев 2025 года Вооружённые силы Украины понесли значительные потери, которые составили более 265 тысяч человек убитыми и ранеными. Такие сведения были опубликованы в ТАСС .

Только в июне потери украинской стороны достигли примерно 45 тысяч человек, в то время как за предыдущие пять месяцев они составили 222 тысячи человек.

По информации агентства, потери украинской армии в технике также значительны. За указанный период Украина потеряла около 4 тысяч единиц бронетехники. Среди них 13 самолётов, 22 зенитных ракетных комплекса, 69 боевых машин реактивной системы залпового огня, 3 979 танков и других военных бронеавтомобилей.

«Вооруженные силы Украины потеряли более 265 тысяч бойцов», — приводится в публикации агентства.

Кроме того, были ликвидированы или выведены из строя 6 727 единиц полевой артиллерии и миномётов, 7 866 специальных военных машин и более 27 тысяч вражеских боевых дронов.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что ВС РФ освободили населенный пункт Ялта в ДНР.